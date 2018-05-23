تسجيل الدخول

الوطن

وفاة وكيل النيابة المصاب في حادث "تصادم المنيا" بمستشفى أسيوط الجامعي

اليوم AM 02:12
كتب: اسلام فهمي
وفاة وكيل النيابة المصاب في حادث "تصادم المنيا" بمستشفى أسيوط الجامعي

صورة أرشيفية

ارتفع ضحايا حادث التصادم المروري، الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، إلى 3 متوفيين جميعهم وكلاء نيابة، بعد أن لفظ ثالثهم أنفاسه الأخيرة، عقب وصوله إلى مستشفى أسيوط الجامعي متأثرا بإصابته.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم "85802 ملاكي أسيوط"، بأخرى نقل تحمل رقم "7434 د ا"، ما أسفر عن مصرع كلًا من "أحمد السيد حامد ومقيم بحي السادت قسم أول أسيوط، ووائل محمود محمد مصطفي البدري ومقيم شارع المحافظة قسم ثان أسيوط، وكيلي نيابة، وإصابة محمود عبدالرحيم عبدالسلام وكيل نيابة، ومقيم حي السادات قسم أول أسيوط.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته، وتوفيّ عقب وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحريات، أن وكلاء النيابة الثلاثة يعملون جميعًا بنيابة بندر ملوي كانوا متجهين من مدينة ملوي في طريقهم لمحافظة أسيوط، للإفطار مع أسرهم، بعدما وقع حادث تصادم بين السيارة الملاكي التي يستقلونها، قيادة هيثم ياسين، بسيارة نقل أمام مدخل قرية البرشا.

تحرر محضر بالواقعة، وأُزيلت آثار الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وانتدبت مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارتين، والوقوف على أسباب الحادث والمخطئ.

أخبار متعلقة

إصابة 12 بينهم أطفال عقرتهم «سلعوة» بملوي في المنيا

إصابة 12 بينهم أطفال عقرتهم «سلعوة» بملوي في المنيا
تنفيذ 210 حالات إزالة إدارية بقريتين في المنيا

تنفيذ 210 حالات إزالة إدارية بقريتين في المنيا
ضبط 16 حالة غش في امتحانات جامعة المنيا

ضبط 16 حالة غش في امتحانات جامعة المنيا
أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في أولى ليالي رمضان بـ"ثقافة المنيا"

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة في أولى ليالي رمضان بـ"ثقافة المنيا"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل