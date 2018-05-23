وفاة وكيل النيابة المصاب في حادث "تصادم المنيا" بمستشفى أسيوط الجامعي

ارتفع ضحايا حادث التصادم المروري، الذي وقع على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، إلى 3 متوفيين جميعهم وكلاء نيابة، بعد أن لفظ ثالثهم أنفاسه الأخيرة، عقب وصوله إلى مستشفى أسيوط الجامعي متأثرا بإصابته.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم "85802 ملاكي أسيوط"، بأخرى نقل تحمل رقم "7434 د ا"، ما أسفر عن مصرع كلًا من "أحمد السيد حامد ومقيم بحي السادت قسم أول أسيوط، ووائل محمود محمد مصطفي البدري ومقيم شارع المحافظة قسم ثان أسيوط، وكيلي نيابة، وإصابة محمود عبدالرحيم عبدالسلام وكيل نيابة، ومقيم حي السادات قسم أول أسيوط.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته، وتوفيّ عقب وصوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحريات، أن وكلاء النيابة الثلاثة يعملون جميعًا بنيابة بندر ملوي كانوا متجهين من مدينة ملوي في طريقهم لمحافظة أسيوط، للإفطار مع أسرهم، بعدما وقع حادث تصادم بين السيارة الملاكي التي يستقلونها، قيادة هيثم ياسين، بسيارة نقل أمام مدخل قرية البرشا.

تحرر محضر بالواقعة، وأُزيلت آثار الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وانتدبت مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارتين، والوقوف على أسباب الحادث والمخطئ.