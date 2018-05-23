خراجة: "مجلس الصحفيين" وافق على طبع "كتاب العلاج" دون إقرار الزيادة

قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، إن مجلس نقابة الصحفيين وافق خلال اجتماعه الأخير على طبع "كتاب العلاج"، دون إقرار نسبة الزيادة، التي أقرها من قبل، وفق الدراسة التي عرضت على المجلس في هذا الشأن، ثم رفضها بعض الأعضاء.

وأضاف خراجة، في تصريح له، أنه "مع عدم إقرار نسبة الزيادة التي اقترحناها بناءً على دراسة وافية، لمواجهة الارتفاعات في أسعار العلاج التي حدثت منذ تعويم الجنيه، تكون قيمة استفادة العضو قد انخفضت هذا العام بنسبة 40%، عما كان عليه في العام الماضي".

وأشار إلى، أن ذلك يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العمليات والتحاليل والأشعة وكشف الطبيب، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يخرج سوى بقرار طبع كتاب العلاج، وتم رفض مناقشة نسب الزيادة وكأن الزيادة سيستفيد منها أصحاب الدراسة فقط، وليس 7 آلاف صحفي وأسرهم.

ونوه خراجة إلى، أنه كان لا بد من الخضوع إلى الديمقراطية، إذ كان عدد الرافضين أكثر من المؤيدين، "وكأن هناك اصراراً على عدم الزيادة"، متابعا: "لقد نجحنا بالفعل فى التعاقد مع أفضل المستشفيات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، فكان قاب قوسين أو أدنى من زيادة حد استفادة العضو وأسرته، بنسب تخفف من ارتفاع الأسعار"، لافتا إلى أن الرفض حال دون ذلك.

ودعا عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، الأعضاء المشتركين في مشروع العلاج الدخول، لإبداء مقترحاتهم وآرائهم، متمنيا ألا يحدث تراجع في طبع الكتاب، مثلما حدث في إقرار قيمة الزيادة.