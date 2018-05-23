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الوطن

عادل المراغي: برنامج "الإتيكيت النبوي" يصحح المفاهيم المغلوطة عن الدين

اليوم AM 05:30
كتب: وائل فايز
عادل المراغي: برنامج "الإتيكيت النبوي" يصحح المفاهيم المغلوطة عن الدين

د.عادل المراغى

قال الدكتور عادل المراغي، مقدم برنامج "الإتيكيت النبوي"، المذاع عبر فضائية "ltc"، إنه يسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين من خلال البرنامج، والتأكيد على قيم الإسلام في التسامح والرحمة وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف، وإبراز أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في مختلف معاملاته.

وأضاف المراغي، أن البرنامج يتناول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل طوائف المجتمع، وكيف كان يتعامل مع النساء، ويقول رفقا بالقوارير، وتعامله مع الأطفال.

وأشار المراغي إلى أن البرنامج يتناول كيف تعامل النبي مع المنافقين، ومع الجيران، وكيف تعامل مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف تعامل مع الحجر والشجر والجماد.

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