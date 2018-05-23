بدوي: الحكومة تنهي نزاع "المراجل البخارية" مقابل 89 مليون دولار

كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنهاء وتسوية نزاع الحكومة مع المستثمرين، حول شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية له، على هامش سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مساء أمس، أن الوزارة أبرمت اتفاق تسوية مع الملاك السابقين لشركة المراجل البخارية، التي عادت ملكيتها للدولة مرة أخرى، بعد بطلان عقد خصخصتها مقابل 89 مليون دولار، بسعر 6 جنيهات للدولار، وليس بالسعر الحالي البالغ 18 جنيها.

وأضاف بدوي أن التسوية ستتم من خلال خصمها من مديونيات الملاك للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية عبر مقاصة حكومية.