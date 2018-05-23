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الوطن

خالد بدوي: شركات قطاع الأعمال مديونة بـ15 مليار جنيه كهرباء وغاز

اليوم AM 03:37
كتب: محمود الجمل
خالد بدوي: شركات قطاع الأعمال مديونة بـ15 مليار جنيه كهرباء وغاز

مجلس الوزراء

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إجمالي مديونية شركات قطاع الأعمال العام لصالح الكهرباء والغاز، وصلت إلى 15 مليار جنيه.

وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية على هامش سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مساء أمس، أن إجمالي المديونية للجهات الحكومية بلغت 45 مليار جنيه.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام، أن "طرق تسوية المديونية تتضمن    مقاصة ديون شركات القطاع، بأصول مملوكة لها لصالح الجهات الحكومية، مثل التسوية التي ستتم بين بنك الاستثمار القومي والشركة القابضة للغزل، مقابل 8 مليارات جنيه".

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