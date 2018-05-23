"الكابينت" الإسرائيلي يعقد اجتماعاته تحت الأرض في القدس المحتلة

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت"، سينقل من اليوم وصاعدا اجتماعاته داخل مقر سري، بني تحت الأرض في مدينة القدس.

وأوضحجت القناة، أنه تم تخصيص هذا المقر ليناقش "الكابينت" خاصة التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ورد الفعل الإيراني بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران.

وخضع المقر تحت الأرض والطرق المؤدية لكاميرات مراقبة، تعمل على مدار 24 ساعة.

وكشفت القناة عن عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، لاجتماعين في الأسابيع الأخيرة، داخل مخبأ "سري وحساس ومحصن تحت الأرض" في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها، إن "الهدف من هذه الخطوة منع تسريب المعلومات والنقاشات".

وأوضحت أن "عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول المخبأ تحت الأرض محدود للغاية، ويمنع عليهم اصطحاب هواتفهم، إذ لا يوجد أصلا استقبال للشبكات الخلوية هناك".