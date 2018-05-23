القبض على 6 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

ألقى ضباط مباحث الشرقية القبض على 6 أشخاص في أثناء تنقيبهم عن الآثار.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل في قرية الغار.

وضبط "أحمد.ص.ع" 41 عاما، مشرف بالوحدة المحلية في أبوحماد، وابنه "محمد" 17 عاما، طالب، و"حازم.ع.م" 19 عاما، طالب، و"حازم.ص.ع" 19 عاما، طالب، و"أحمد.ع.م" 20 عاما، طالب، و"سعيد.م.م" 16 عاما، طالب، حال قيامهم بالحفر والتنقيب بمنزل ملك "بشير.م.ع" 47 عاما، موظف بالضرائب العقارية، وعثر على حفرة قطرها متر ونصف بعمق 4 أمتار، وضبط أدوات الحفر.

واعترف المتهمون بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر وجارٍ العرض على النيابة.