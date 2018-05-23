تسجيل الدخول

الوطن

حملة تجميل بشوارع حي الكوثر في سوهاج

منذ 17 دقيقة
كتب: خالد الغويط
حملة تجميل بشوارع حي الكوثر في سوهاج

حملة تجميل بشوارع حي الكوثر بسوهاج

قال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج، إن الوحدة المحلية نفذت أعمال تجميل وتهيئة لحديقة الميدان بمنطقة الخدمات، حيث عمل قسم البساتين والزراعة لري التربة وزراعتها بالنجيل وجرى تهذيب الأشجار ودهانها بشكل جمالي.

وزتابع الشطوري جرى عمل مدخل للحديقة من السيراميك وزراعته بنباتات الزينة، وتم فرش المدخل بتربة زلطية وعمل أحواض منها وزراعتها بنباتات الزينة، وجرى تركيب كشافات الليد بالحديقة، وجاري استكمال دهان أكشاك الكهرباء بشكل جمالي وحضاري يليق برواد وسكان الحي.

أخبار متعلقة

حملة نظافة بمدينة المنشأة بسوهاج

حملة نظافة بمدينة المنشأة بسوهاج
حملة نظافة مكبرة بقرية بناويط بسوهاج

حملة نظافة مكبرة بقرية بناويط بسوهاج
حملة نظافة مكبرة بدائرة مدينة أخميم بسوهاج

حملة نظافة مكبرة بدائرة مدينة أخميم بسوهاج
حملة نظافة بشوارع جهينة بسوهاج

حملة نظافة بشوارع جهينة بسوهاج

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تعرف على أقوى جوازت السفر في العالم.. دولة عربية تستمر بالتقدم

تعرف على أقوى جوازت السفر في العالم.. دولة عربية تستمر بالتقدم

وزير النقل: المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تخدم 1.5 مليون راكب

وزير النقل: المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تخدم 1.5 مليون راكب

وفاء عامر: لا تشابه بين "الأسطورة" و"نسر الصعيد".. "أنا مبقلدش"

وفاء عامر: لا تشابه بين "الأسطورة" و"نسر الصعيد".. "أنا مبقلدش"

إحالة 50 حالة غش بامتحانات جامعة جنوب الوادي لـ"التأديب"

إحالة 50 حالة غش بامتحانات جامعة جنوب الوادي لـ"التأديب"

عاجل| مقتل 33 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اليمن

عاجل| مقتل 33 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اليمن

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل