حملة تجميل بشوارع حي الكوثر في سوهاج

قال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج، إن الوحدة المحلية نفذت أعمال تجميل وتهيئة لحديقة الميدان بمنطقة الخدمات، حيث عمل قسم البساتين والزراعة لري التربة وزراعتها بالنجيل وجرى تهذيب الأشجار ودهانها بشكل جمالي.

وزتابع الشطوري جرى عمل مدخل للحديقة من السيراميك وزراعته بنباتات الزينة، وتم فرش المدخل بتربة زلطية وعمل أحواض منها وزراعتها بنباتات الزينة، وجرى تركيب كشافات الليد بالحديقة، وجاري استكمال دهان أكشاك الكهرباء بشكل جمالي وحضاري يليق برواد وسكان الحي.