مطرانية القوصية: "كورس" جديد للمقبلين على الزواج يومي 31 مايو و1 يونيو

أعلنت مطرانية القوصية و"مير" للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط، تنظيم "كورس" جديد الإرشاد الكنسي والمشورة الأسرية لإعداد الشباب المقبلين على الزواج، يومي 31 مايو الجاري والأول من يونيو المقبل، بمدرسة سان مينا للغات الخاصة بالقوصية، للحصول على شهادة عدم الممانعة وإتمام إجراءات الخطوبة، طبقا لقرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأخيرة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقالت المطرانية، في بيان اليوم، إن تكلفة الكورس الجديد تبلغ 50 جنيها، شاملة الكتب والمذكرات وتسدد عند الحضور.

يذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرر عدم اتمام إجراءات الخطوبة والزواج الكنسي بدون الحصول على شهادات "كورسات" المشورة الأسرية، في إطار خطتها لمواجهة أزمة الأحوال الشخصية بالكنيسة وخاصة الطلاق.