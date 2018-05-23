مستشفى ساحل سليم بأسيوط استقبل 20 ألف مريض في شهر

قالت سيمة سيد خليل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم في أسيوط، إن الأنشطة التي تمت بالقطاعات التابعة للمركز بالقرى والنجوع في شهر، شملت الصحة، بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى ساحل سليم المركزي 7 آلاف و834 حالة، و9 آلاف و579 على قسم الاستقبال والطوارئ، وألف و232 بقسم الأشعة، وألفي و631 بقسم عيادات الأطفال، و643 بالقسم الداخلي.

وأكدت إجراء 608 عمليات ضمن الطوارئ، واستقبال 68 حالة بقسم العناية المركزة، واعتماد 9 وحدات تابعة لإدارة مشروع تحسين الجودة الممول من البنك الدولي وترميم وإصلاح سكن الأطباء والتمريض بوحدة عرب مطير المطمر، والتعاون مع جمعية إنقاذ الطفولة لتحسين الأداء بالوحدات الصحية بقرى العونة والعفادرة وتاسا، وترميم المركز الصحي الحضري وصيانة وتجهيز كامل لمستشفى حميات الشامية، وترميم وحدة طب الأسرة بالغريب.

وأوضحت أن أنشطة قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، تضمنت إصلاح جميع الأعطال المفاجئة، لضمان وصول المياه للأهالي وتوصيل المياه النقية لجميع المواطنين، الذين تقدموا بطلبات توصيل مياه، وجاري استكمال طلمبتين لمحطة المطمر الجديدة، بالإضافة إلى تحرير 70 مخالفة متنوعة أثناء المرور على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات بنطاق مركز ومدينة ساحل سليم، وعمل ندوات إرشادية بالجمعيات الزراعية، وتحرير 73 محضر تعديات متنوعة بمساحة فدانين و6 قيراط و15 سهما، وتحصين 3 آلاف و268 رأس أغنام وماشية.

وفي قطاع التربية والتعليم، أضفت أنه جارى العمل بمدارس التناغة الشرقية الجديدة ونزلة الملك للتعليم الأساسي ومدرسة الخوالد الابتدائية المشتركة في وضع الأساسات وعمل مهرجان ختام الأنشطة للعام الدراسي 2017/2018، وفي قطاع الشؤون الاجتماعية، تم ربط 3 استمارات معاشات خلال المدة المحددة، وتم تسجيل 836 تظلما، ضمن معاشات تكافل وكرامة، وتسجيل 450 حالة جديدة، وعمل 8 حالة إغاثة، والبت في 68 شكوى، وربط 3 مساعدات أسر مقاتلين، وعمل 122 بحثا للطلبة والتموين وجمعية الأورمان.