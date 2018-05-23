تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم العالي" تفتتح ورشة لوضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية

منذ 20 دقيقة
كتب: اميره فكري
"التعليم العالي" تفتتح ورشة لوضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية

الدكتور عصام خميس

افتتح الدكتور عصام خميس، نائب وزيرالتعليم العالي لشئون البحث العلمي ورئيس اللجنة القومية لمساعدة الجامعات في التصنيف العالمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، فعاليات ورشة العمل الأولى حول وضع معايير جديدة لتصنيف المراكز البحثية المصرية، بمشاركة الخبير البريطاني الدكتور فيليب بورنيل مدير مركز الأبحاث والنشر وخدمات المعرفة في الشرق الأوسط ممثلاً لبنك المعرفة المصري، وعدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

وأوضح خميس، أنه لا يوجد على المستوى العالمي تصنيف خاص بالمراكز البحثية، وأن لجنة مساعدة الجامعات على تحسين التصنيف الدولي للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري قامت بتصحيح وتوحيد أسماء المؤلفين وعناوين المراكز البحثة لجميع الأبحاث المنشورة من المراكز والمعاهد البحثية المصرية المدرجة في منصة بيانات "Scopus" الهولندية ومنصة "Clarivate" الأمريكية، مما يضمن احتساب جميع الأبحاث للجهة البحثية.

وأشار نائب الوزير إلي أن البحث العلمي يشهد حالياً نهضة بحثية ونتوقع المزيد في مجال الابتكارات والاستفادة من المخرجات البحثية وبالأخص بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سيساعد الجهة البحثية والجامعات على استثمار نتائج أبحاثها مما يستوجب تصنيف المؤسسات البحثية وتقويمها لخلق فرصة للتنافس فيما بينها؛ بهدف تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية علي المستوي المحلي والعالمي.

ومن جانبه استعرض الدكتور فيليب بورنيل عددًا من مؤشرات الأداء، منها، المدخلات البحثية التمويل، وعدد الباحثين، ومراكز التميز، والمعامل المركزية المعتمدة، والمخرجات البحثية وتشمل النشر العلمي في المجلات المفهرسة عالمياً، وعدد الاستشهادات لهذه الأبحاث، وبراءات الاختراع الممنوحة، والجوائز الممنوحة، بالإضافة إلى المنتجات التي تفيد المجتمع المدني والنماذج الأولية، وعدد المشروعات، وتحديث البنية التحتية مثل أودية العلوم والشركات الناشئة والحاضنات التكنولوجية.

أخبار متعلقة

"تحسين التصنيف العالمي للجامعات" ورشة عمل بجامعة عين شمس

"تحسين التصنيف العالمي للجامعات" ورشة عمل بجامعة عين شمس
"التصنيف العالمي للجامعات".. ورشة عمل في كلية التربية بجامعة عين شمس

"التصنيف العالمي للجامعات".. ورشة عمل في كلية التربية بجامعة عين شمس
للمرة الأولى.. "زراعة القاهرة" تدخل التصنيف العالمي للجامعات

للمرة الأولى.. "زراعة القاهرة" تدخل التصنيف العالمي للجامعات
"طنطا" تحقق مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات المصرية والعربية

"طنطا" تحقق مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات المصرية والعربية
جامعة طنطا تتقدم 895 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات

جامعة طنطا تتقدم 895 مركزا في التصنيف العالمي للجامعات
جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي الكويتية

جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي الكويتية
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن آليات التعاون مع وزارة الصناعة

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا عن آليات التعاون مع وزارة الصناعة
التعليم العالي: خاطبنا 22 وزارة لمعرفة احتياجاتها في قطاع البحث العلمي

التعليم العالي: خاطبنا 22 وزارة لمعرفة احتياجاتها في قطاع البحث العلمي
وزارة التعليم العالي: لا صحة لتأجيل الدراسة

وزارة التعليم العالي: لا صحة لتأجيل الدراسة
قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي

قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي
"عبد الغفار" يؤكد على دعم وزارة التعليم العالي للمبادرات الطلابية

"عبد الغفار" يؤكد على دعم وزارة التعليم العالي للمبادرات الطلابية
نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من وزارة التعليم العالي السودانية

نائب رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من وزارة التعليم العالي السودانية
بيان عاجل ضد الحكومة: الفساد في وزارة التعليم العالي لـ"الركب"

بيان عاجل ضد الحكومة: الفساد في وزارة التعليم العالي لـ"الركب"
عاجل| ميليشيات الحوثي تقتحم مقر وزارة التعليم العالي لطرد الوزير

عاجل| ميليشيات الحوثي تقتحم مقر وزارة التعليم العالي لطرد الوزير

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل