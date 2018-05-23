تسجيل الدخول

الوطن

"القومية للأنفاق": 7% من ركاب المترو يستخدمون تذاكر الـ7 جنيهات

منذ 22 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"القومية للأنفاق": 7% من ركاب المترو يستخدمون تذاكر الـ7 جنيهات

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الأنفاق يعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وأن نحو 7% فقط من ركاب المترو يستخدمون التذكرة المسعرة بـ7 جنيهات، ومؤكدًا أن افتتاح محطة هارون نهاية العام الجاري ووصول نسبة تنفيذ الأعمال إلى 93%.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هناك دراسة منح الأولوية لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق "الخصوص - المعادي الجديدة" عن الخامس لتخفيف العبء عن الخط الأول، موضحًا أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروعاتها كافة لخدمة جموع المواطنين، والعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الخطوط الثلاثة للمترو تقل نحو 3 ملايين و500 ألف راكب يوميًا.

أخبار متعلقة

وزير النقل: لا تراجع عن زيادة أسعار المترو.. و"الخط الأول عاوز ييتفور"

وزير النقل: لا تراجع عن زيادة أسعار المترو.. و"الخط الأول عاوز ييتفور"
المترو: جميع قطارات الخط الأول منتظمة ولا يوجد أي أعطال

المترو: جميع قطارات الخط الأول منتظمة ولا يوجد أي أعطال
"المترو": عطل فني بأحد قطارات الخط الأول بمحطة منشية الصدر

"المترو": عطل فني بأحد قطارات الخط الأول بمحطة منشية الصدر
رئيس الوزراء: تكلفة صيانة الخط الأول للمترو 30 مليار جنيه

رئيس الوزراء: تكلفة صيانة الخط الأول للمترو 30 مليار جنيه

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل