"القومية للأنفاق": 7% من ركاب المترو يستخدمون تذاكر الـ7 جنيهات

أكد اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مترو الأنفاق يعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وأن نحو 7% فقط من ركاب المترو يستخدمون التذكرة المسعرة بـ7 جنيهات، ومؤكدًا أن افتتاح محطة هارون نهاية العام الجاري ووصول نسبة تنفيذ الأعمال إلى 93%.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن هناك دراسة منح الأولوية لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق "الخصوص - المعادي الجديدة" عن الخامس لتخفيف العبء عن الخط الأول، موضحًا أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروعاتها كافة لخدمة جموع المواطنين، والعمل على تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الخطوط الثلاثة للمترو تقل نحو 3 ملايين و500 ألف راكب يوميًا.