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الوطن

مستشار أبو مازن يدعو العرب للرد على استفزازات سفير أمريكا حول القدس

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
مستشار أبو مازن يدعو العرب للرد على استفزازات سفير أمريكا حول القدس

الهباش

دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، الحكومات، والمنظمات، والشعوب العربية والإسلامية، للرد على تطاول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على العقيدة الإسلامية.

واعتبر الهباش، في بيان اليوم، "ظهور فريدمان مع صورة كبيرة للحرم القدسي الشريف وتم فيها إزالة قبة الصخرة المشرفة ووضع صورة الهيكل المزعوم مكانها، خطوة استفزازية تمثل إشارة عنصرية وتحريضا إجراميا على هدم المسجد الأقصى المبارك، وتبنيا واضحا لمزاعم المتطرفين اليهود حول المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس".

وقال إن إزالة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس هو هدف عنصري للمتطرفين واليمين المتطرف الذي يحكم دولة الاحتلال، وأن الغاية المنشودة لهؤلاء المجرمين ومن ضمنهم المستوطن الإرهابي ديفيد فريدمان، هي محو الفلسطينيين من القدس وتهجيرهم منها، مضيفا أن مدينة القدس هي ترا.

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