تسجيل الدخول

الوطن

تترات رمضان | بالفيديو| "دموع في عيون وقحة".. تتر رمضاني بنكهة "المارش" العسكري

منذ 19 دقيقة
كتب: الوطن
تترات رمضان | بالفيديو| "دموع في عيون وقحة".. تتر رمضاني بنكهة "المارش" العسكري

لقطة من ملسلسل دموع في عيون وقحة

تتر "دموع في عيون وقحة"، يعد من أشهر موسيقى المسلسلات الرمضانية القديمة، فتنقلك نغماتها عندما تنصت إليها لعالم الرهبة وتشعرك بالحماس، وعبرت عن ملحمة كبرى نفذها جهاز المخابرات المصري في خطة خداع محكمة للموساد الإسرائيلي، وظهرت الموسيقى في شكلها النهائي أكثر تعبيرا عن العمل وأحداثه من بدايته للنهاية.

ونجح الموسيقار الكبير عمّار الشريعي في شد انتباه المشاهدين ووضعهم في حالة تأهب واستعداد، فيشعرون في كل جزء من التتر بشعور مختلف، وينتقلون من حالة لأخرى من الوطنية، للشفقة، للغضب، للحرب، والحب، وغيرها من الحالات والأحاسيس، وبرهن تتر ''دموع في عيون وقحة'' على عبقرية الشريعي الذي أبدع في جعل موسيقى المسلسل مفعمة بالأحاسيس والمشاعر وعرضها بشكل عسكري باستخدام المارش الإيقاعي والآلات النحاسية، مع الآلات الشرقية والمقامات الشرقية، ودفعت "حماسة" التتر الكثير من الشباب لاستخدامه نغمات لهواتفهم المحمولة.

 

لعب الفنان عادل إمام، دور البطولة في المسلسل بمشاركة الفنان صلاح قابيل، الذي يعد من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورها في حرب أكتوبر، وتدور أحداثه في عدة دول بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان، بطل المسلسل هو جمعة الشوان.

 

يذكر أن "دموع في عيون وقحة"، تأليف صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي، إنتاج العام 1980.

أخبار متعلقة

خليفة عمار الشريعى (2-2)
بالفيديو|

بالفيديو| "دموع في عيون وقحة".. تتر رمضاني بنكهة "المارش" العسكري

خليفة عمار الشريعى (1-2)
بروفايل:عمار الشريعى.. إزاى تشوف الموسيقى؟

بروفايل:عمار الشريعى.. إزاى تشوف الموسيقى؟
بالفيديو والصور| مصر تشيع عمار الشريعى إلى مثواه الأخير

بالفيديو والصور| مصر تشيع عمار الشريعى إلى مثواه الأخير
رضا رجب: عمار الشريعى فى حالة غير مستقرة

رضا رجب: عمار الشريعى فى حالة غير مستقرة
بالفيديو| عمار الشريعى.. غواص فى بحر الألم

بالفيديو| عمار الشريعى.. غواص فى بحر الألم

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 1092 مخالفة مرورية وتحصيل 46050 جنيها كغرامات فورية في الغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

تحرير 311 قضية مرافق وإشغالات و67 قضية تموينية في حملة بالغربية

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

مجلس بطاركة الكاثوليك بمصر يرسل برقية تعازي إلى البطريرك الماروني

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"أكتوبر فارما" تقرر بيع 8820 سهم خزينة

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

"البورصة" توقف التداول علي أسهم "البدر للبلاستيك"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل