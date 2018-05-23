تترات رمضان | بالفيديو| "دموع في عيون وقحة".. تتر رمضاني بنكهة "المارش" العسكري

تتر "دموع في عيون وقحة"، يعد من أشهر موسيقى المسلسلات الرمضانية القديمة، فتنقلك نغماتها عندما تنصت إليها لعالم الرهبة وتشعرك بالحماس، وعبرت عن ملحمة كبرى نفذها جهاز المخابرات المصري في خطة خداع محكمة للموساد الإسرائيلي، وظهرت الموسيقى في شكلها النهائي أكثر تعبيرا عن العمل وأحداثه من بدايته للنهاية.

ونجح الموسيقار الكبير عمّار الشريعي في شد انتباه المشاهدين ووضعهم في حالة تأهب واستعداد، فيشعرون في كل جزء من التتر بشعور مختلف، وينتقلون من حالة لأخرى من الوطنية، للشفقة، للغضب، للحرب، والحب، وغيرها من الحالات والأحاسيس، وبرهن تتر ''دموع في عيون وقحة'' على عبقرية الشريعي الذي أبدع في جعل موسيقى المسلسل مفعمة بالأحاسيس والمشاعر وعرضها بشكل عسكري باستخدام المارش الإيقاعي والآلات النحاسية، مع الآلات الشرقية والمقامات الشرقية، ودفعت "حماسة" التتر الكثير من الشباب لاستخدامه نغمات لهواتفهم المحمولة.

لعب الفنان عادل إمام، دور البطولة في المسلسل بمشاركة الفنان صلاح قابيل، الذي يعد من أوائل المسلسلات المصرية التي كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة ودورها في حرب أكتوبر، وتدور أحداثه في عدة دول بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان، بطل المسلسل هو جمعة الشوان.

يذكر أن "دموع في عيون وقحة"، تأليف صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي، إنتاج العام 1980.