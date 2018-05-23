مراد مكرم: انتظروا مفاجأة في الحلقة الـ20 من "ليالي أوجيني"

تحدث الفنان مراد مكرم، عن شخصية "عزيز"، التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي يعرض حصريا على شاشة cbc، في رمضان، موضحا أن الشخصية التي يقدمها ستشهدا تحولا خلال الأحداث، ولكن ليس تغيرا درامتيكيا كما يتوقعه الجمهور.

وكشف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامجها "هذا الصباح"، الذي تقدمه على فضائية "extra news"، عن أن شخصية "عزيز"، ستشهد مفاجأة خلال الحلقة الـ20، أو 21 من المسلسل، موضحا أن ترتيب الحلقات على الورق يختلف بعض الشي عن ترتيب العرض.

وعن علاقته بأمه "ماجدة"، الشخصية التي تقدمها الفنانة ليلى عز العرب في أحداث المسلسل، قال "مكرم"، إن هذه الشخصية موجودة في بيوت كثيرة، حيث الأم المتسلطة، والمسيطرة على أبناءها، موضحا إنه سيظهر خلال الأحداث كيف تسببت في ضياع حياة ابنها "عزيز"، وضياع حب عمره.

وأثنى "مكرم"، على صناع المسلسل خاصة المؤلفات إنجي القاسم، وسما أحمد، وكذلك المخرج هاني خليفة الذي اهتم بكل تفصيلة في المسلسل، والدليل إنه إلى الآن لم تظهر أي أخطاء في العمل.

وأشار إلى أن الفنانة إنجي المقدم كانت متخوفة من المشاركة في العمل، إلا إنه أقنعها بالعمل مع المخرج هاني خليفة، وظهرت بشكل رائع خلال الأحداث، موضحا أنها لم تكن تجيد اللغة الإيطالية، لكنها اتقنتها وأجادت التحدث بها خلال المسلسل.

لفت "مكرم"، إلى إنه لم يتم الانتهاء من تصوير المسلسل بعد، مبينا أنه سينتهي خلال أسبوعين، أو 10 أيام على الأكثر.