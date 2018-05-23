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الوطن

مقتل 5 جراء هجومين منفصلين على مواقع أمنية في أفغانستان

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل 5 جراء هجومين منفصلين على مواقع أمنية في أفغانستان

عناصر بحركة طالبان.. صورة أرشيفية

قتل 5 أشخاص، بينهم شرطيان وزعيم قبلي، اليوم، بهجومين منفصلين استهدفا موقعين أمنيين غرب ووسط أفغانستان، بحسب مسؤولين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن عبد العزيز بيج، رئيس المجلس المحلي لولاية بادجيس أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمنية في الولاية صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 4 آخرين.

وأضاف أن 4 من عناصر الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين جراء الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وفي ولاية جور، قتل 3 أشخاص بينهم زعيم قبلي، في هجوم استهدف مقرا لشرطة الولاية، بحسب المصدر نفسه.

وحمل إقبال نظامي، المتحدث باسم الشرطة، حركة "طالبان" مسؤولية الهجوم.

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