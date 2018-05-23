وزير دولة في الإمارات لشؤون الدفاع يلتقي وفدا صينيا

التقى محمد بن أحمد البواردي وزير دولة في الامارات لشؤون الدفاع في مكتبه في وزارة الدفاع، اليوم، زو زانبين نائب رئيس الإدارة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة SASTIND الصينية وهان دامينج المدير العام لقسم التجارة العسكرية والشؤون الخارجية الصيني والوفد المرافق لهما.

جاء ذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالوفد الصيني، معربا عن سعادته بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما تبادلا الرأي ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم.