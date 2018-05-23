وزير التجارة لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية اليوم

أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم، توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد.

وقال قابيل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "توقيع الاتفاقية حول المنطقة الصناعية للشركات الروسية في بورسعيد المصري، سيجرى اليوم.. انتهت المحادثات منذ شهر تقريبا، ثم وافقت الحكومتان الروسية والمصرية على الاتفاقية، واليوم سنوقعها، لا يوجد أي تأخير في التوقيع".

كانت شركة روستسيلماش الروسية، كشفت عن أنها تسعى إلى إبرام اتفاق بشأن المشاركة في أعمال المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة بورسعيد.

ووقعت روسيا ومصر، في فبراير 2016، مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، و تم تسمية شركات السيارات الروسية مجموعة غاز، مجموعة كماز، وغاز، فضلا عن شركات النفط غازبروم نيفتا وتانفليت، كشركات من المحتمل أن تعمل في هذه المنطقة.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كشفت في 13 ديسمبر الماضي تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المزمع البدء في تنفيذها العام الجاري في شرق بورسعيد، بمساحة تصل إلى 5.25 كيلومترا مربعا، على 3 مراحل تستغرق 13 عاما بدءا من العام المقبل، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليارات دولار.