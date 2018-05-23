تسجيل الدخول

الوطن

وزير التجارة لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية اليوم

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
وزير التجارة لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية اليوم

طارق قابيل

أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم، توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد.

وقال قابيل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "توقيع الاتفاقية حول المنطقة الصناعية للشركات الروسية في بورسعيد المصري، سيجرى اليوم.. انتهت المحادثات منذ شهر تقريبا، ثم وافقت الحكومتان الروسية والمصرية على الاتفاقية، واليوم سنوقعها، لا يوجد أي تأخير في التوقيع". 

كانت شركة روستسيلماش الروسية، كشفت عن أنها تسعى إلى إبرام اتفاق بشأن المشاركة في أعمال المنطقة الصناعية الروسية في شرق مدينة بورسعيد.

ووقعت روسيا ومصر، في فبراير 2016، مذكرة حول إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، و تم تسمية شركات السيارات الروسية مجموعة غاز، مجموعة كماز، وغاز، فضلا عن شركات النفط غازبروم نيفتا وتانفليت، كشركات من المحتمل أن تعمل في هذه المنطقة.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كشفت في 13 ديسمبر الماضي تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية الروسية المزمع البدء في تنفيذها العام الجاري في شرق بورسعيد، بمساحة تصل إلى 5.25 كيلومترا مربعا، على 3 مراحل تستغرق 13 عاما بدءا من العام المقبل، وباستثمارات تبلغ 6.9 مليارات دولار.

أخبار متعلقة

"الوزراء" يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية تتكلف 7 مليارات دولار

"الوزراء" يوافق على إنشاء منطقة صناعية روسية تتكلف 7 مليارات دولار
"مدبولي": إقامة منطقة صناعية روسية بقناة السويس

"مدبولي": إقامة منطقة صناعية روسية بقناة السويس
مميش: إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد باستثمارات 6.9 مليار دولار

مميش: إنشاء منطقة صناعية روسية شرق بورسعيد باستثمارات 6.9 مليار دولار
"مميش": منطقة صناعية روسية باستثمارات 7 مليارات دولار والتنفيذ 2018

"مميش": منطقة صناعية روسية باستثمارات 7 مليارات دولار والتنفيذ 2018
وزير التجارة الروسي: تأجيل التوقيع على بناء منطقة صناعية روسية مصرية

وزير التجارة الروسي: تأجيل التوقيع على بناء منطقة صناعية روسية مصرية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية

الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيمالا وتوقف التعاون معها

الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع جواتيمالا وتوقف التعاون معها

"عربة الخير" تبحث عن شباب لتدشين المشروع بالقليوبية

"عربة الخير" تبحث عن شباب لتدشين المشروع بالقليوبية

"سياحة الإسكندرية" تطلق مزايدات لاستغلال ممرات الكورنيش

"سياحة الإسكندرية" تطلق مزايدات لاستغلال ممرات الكورنيش

غدا.. انطلاق أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بالدقهلية

غدا.. انطلاق أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية بالدقهلية

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل