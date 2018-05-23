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الوطن

"المرقمون" تنهي عروضها في الدلنجات بحضور لجنة التقييم

منذ 20 دقيقة
كتب: الهام زيدان
"المرقمون" تنهي عروضها في الدلنجات بحضور لجنة التقييم

مسرحية "المرقمون"

أنهى العرض المسرحي المرقمون لفرقة بيت ثقافة الدلنجات، أسبوع عروضه أمس الثلاثاء ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور، الذي دشنته الإدارة العامة للمسرح لمديرها صبحي السيد، بحضور لجنة التقييم المكونة من النقاد محمد جمال الدين ومحمود الحلواني وأيمن صبحي.

"المرقمون" تأليف إلياس كانتي إخراج محمد أبو علو، موسيقى نور النوام، ديكور وملابس محمد النجار، بطولة نخبة من فناني فرقة بيت ثقافة الدلنجات.

تقدم العروض ضمن الموسم الثاني للمسرح للجمهور والذي يضم أكثر من 100 مشروع مسرحي بمتوسط 1500 ليلة عرض تقدم بالمجان بكافة قرى ومحافظات مصر برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة أحمد عواض، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وصبحي السيد مدير عام الإدارة العامة للمسرح والمخرج السعيد منسي مسؤول الفرق.

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