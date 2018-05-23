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الوطن

رفع 646 حالة إشغالات متنوعة من شوارع كفر الشيخ

منذ 18 دقيقة
كتب: الوطن
رفع 646 حالة إشغالات متنوعة من شوارع كفر الشيخ

صورة ارشيفية

تمكنت حملة أمنية مكبرة في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، من رفع 646حالة إشغالات متنوعة، وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة.

استهدفت الحملة، عددًا من الشوارع والميادين في المراكز المختلفة، وأسفرت عن إزالة 498 حالة إشغالات، وعدداً من الإعلانات المخالفة وتحرير محاضر إشغالات، ونقل بطيء ونظافة، وتنفيذ عدداً من القرارات الإدارية.

وقال مدير الأمن، إن الحملات مستمرة للقضاء على جميع المخالفات في الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع الوحدات المحلية، من أجل إزالة المخالفات.

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