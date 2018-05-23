ضبط 29 ألف "صاروخ" في حملة تموينية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 29 ألف صاروخ وألعاب نارية مجهولة المصدر في حملة تموينية بشوارع قري ومراكز طنطا والمحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط "محمد ج ع ال" 42 عاما، بائع متجول صاحب فرش بقرية بطينة بمركز المحلة، مقيم بمنطقة محلة البرج أول المحلة وبحوزته 27 آلاف و622 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، في المحضر رقم 33289 جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط "عبد النبي م ر" 55 عاما، صاحب مكتبة بشارع داير الناحية بثالث المحلة، مقيم بذات الناحية وبحوزته ألف صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، في المحضر رقم 402 جنح أ د ط ثالث المحلة، وتم ضبط 500 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، بحوزة مجهول صاحب فرش بمنطقة قحافة ثان طنطا، فر هاربا حال مشاهدته سيارة الحملة في المحضر رقم 13524 جنح قسم ثان طنطا، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.