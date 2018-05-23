غلق سوبر ماركت يبيع مواد غذائية "فاسدة" بالغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، غلق سوبر ماركت بطنطا، لبيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كانت حملة تموينية عثرت داخل سوبر ماركت "نـ" بشارع النجاشي مع كفر عصام، مساكن الموظفين، عمارة 10، شقة 10، على مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط لحوم مجمدة وصدور دجاج وسمك فليه وبرجر، كما تم ضبط أيضا عبوتي جبنه منتهية الصلاحية.

وبمراقبة المحل من الداخل، تبين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية من ثلاجات حفظ الطعام غير نظيفة وعدم وجود سلات للقمامة ذات غطاء محكم الغلق، وكذلك عدم وجود سلك ضيق النسيج على فتحات النوافذ، وعدم وجود أغطية على كشافات الإضاءة، وعدم تخصيص مكان مناسب للملابس والأحذية، وعدم وجود صاعق للحشرات، وعرض المواد الغذائية خارج حدود المحل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لعدم الاستيفاء للاشتراطات الصحية.

وأصدر محافظ الغربية، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات والمرور على الأسواق لضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة، والمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظا على صحة المواطنين من تناول أغذية منتهية الصلاحية أو ملوثة، وكذا الالتزام بالاشتراطات القياسية للتخرين والعرض.