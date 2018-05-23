تسجيل الدخول

الوطن

غلق سوبر ماركت يبيع مواد غذائية "فاسدة" بالغربية

منذ 25 دقيقة
كتب: الوطن
غلق سوبر ماركت يبيع مواد غذائية "فاسدة" بالغربية

محافظ الغربية

قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، غلق سوبر ماركت بطنطا، لبيعه مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كانت حملة تموينية عثرت داخل سوبر ماركت "نـ" بشارع النجاشي مع كفر عصام، مساكن الموظفين، عمارة 10، شقة 10، على مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط لحوم مجمدة وصدور دجاج وسمك فليه وبرجر، كما تم ضبط أيضا عبوتي جبنه منتهية الصلاحية.

وبمراقبة المحل من الداخل، تبين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية من ثلاجات حفظ الطعام غير نظيفة وعدم وجود سلات للقمامة ذات غطاء محكم الغلق، وكذلك عدم وجود سلك ضيق النسيج على فتحات النوافذ، وعدم وجود أغطية على كشافات الإضاءة، وعدم تخصيص مكان مناسب للملابس والأحذية، وعدم وجود صاعق للحشرات، وعرض المواد الغذائية خارج حدود المحل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات لعدم الاستيفاء للاشتراطات الصحية.

وأصدر محافظ الغربية، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات والمرور على الأسواق لضبط السلع الفاسدة وغير الصالحة، والمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظا على صحة المواطنين من تناول أغذية منتهية الصلاحية أو ملوثة، وكذا الالتزام بالاشتراطات القياسية للتخرين والعرض.

أخبار متعلقة

"تموين الجيزة": تشكيل لجان لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر

"تموين الجيزة": تشكيل لجان لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر
ضبط مخزن لتجميع السلع الغذائية الفاسدة وإعادة تدويرها بالخصوص

ضبط مخزن لتجميع السلع الغذائية الفاسدة وإعادة تدويرها بالخصوص
محافظ البحيرة: حملات مكثفة على الأسواق لضبط السلع الفاسدة

محافظ البحيرة: حملات مكثفة على الأسواق لضبط السلع الفاسدة
"شرطة التموين" تضبط 40 طنا من السلع الغذائية الفاسدة في البحيرة

"شرطة التموين" تضبط 40 طنا من السلع الغذائية الفاسدة في البحيرة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الحلقة السابعة من مسابقة «الوطن» في رمضان.. فوازير جسم الإنسان

الحلقة السابعة من مسابقة «الوطن» في رمضان.. فوازير جسم الإنسان

"الأزهر" يوضح حكم إفطار العاجز في رمضان

"الأزهر" يوضح حكم إفطار العاجز في رمضان

"محلية النواب" توصي بحل مشكلة تراكم جبال القمامة في شوارع المرج

"محلية النواب" توصي بحل مشكلة تراكم جبال القمامة في شوارع المرج

غدا.. الانتخابات العمالية للشركة المصرية لتجارة الجملة

غدا.. الانتخابات العمالية للشركة المصرية لتجارة الجملة

تصدع مصنع إثر انفجار خزان الأكسجين سعة 8 أطنان بالشرقية

تصدع مصنع إثر انفجار خزان الأكسجين سعة 8 أطنان بالشرقية

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل