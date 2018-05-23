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ضبط 9 أطنان أرز و175 عبوة مياه غازية وأسطوانات غاز مدعم في الغربية

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
ضبط 9 أطنان أرز و175 عبوة مياه غازية وأسطوانات غاز مدعم في الغربية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 9 أطنان أرز شعير بقصد حجبه، وعبوات مياه غازية وأسطوانات غاز مدعم في حملة تموينية مكبرة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين والإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة على مستوي المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط  "ياسر. م. ع. ال"، 29 سنة، المدير المسؤول عن مصنع مياه غازية بقرية محلة زياد بمركز سمنود وبحوزته 175 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 5056 جنح مركز سمنود.

كما ضبط "تامر. ر. ج. أ"، 33 سنة، صاحب مضرب أرز شعير بقرية كفرالدغايده بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته 9 أطنان أرز شعير بقصد حجبه وحبسه عن التداول في المحضر رقم 33877 جنح مركز المحلة.

كما ضبط "فؤاد. ع. ال. ع. أ. ي"، صاحب كشك مشروبات بمركز سمنود مقيم بذات الناحية وبحوزته 250 لتر بنزين 80 مدعم بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء في المحضر رقم 15205 جنح مركز سمنود.

كما ضبط "أسامه. م. ب"، صاحب مستودع غاز، بقرية دنوشر بمركز المحلة ومديره المسؤول "البسيونى. م. م."، 48 سنة، مقيم بذات الناحية لقيامه بالتصرف في عدد 8 أسطوانات بوتاجاز مدعمة سعة 12.5 كيلوجرام فى المحضر رقم 33879 جنح مركز المحلة  وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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