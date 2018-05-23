ضبط 1650 كيلو سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من ضبط 1650 كيلو سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بقرى ومراكز المحلة وزفتى وبسيوم، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق على مستوى المحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "إيهاب. د" مالك محل مقررات تموينية بقرية القضابه بمركز بسيون، ومديره المسؤول "درويش. إ. د. ب"، 23 عامًا، مقيم بالناحية ذاتها لقيامه بتجميع 250 كيلوجرام مقررات تموينية متنوعة "زيت – دقيق – سكر" في المحضر رقم 9008 جنح مركز بسيون.

كما ضبط "نادية. ال" مالكة محل مقررات تموينية بقرية كفر الدغايده بمركز زفتى ومديره المسؤول "السيد. ص. ع. ال"، 48 عامًا، مقيم بذات الناحية لقيامه بتجميع 900 كيلوجرام مقررات تموينيه متنوعة "زيت – دقيق – سكر" في المحضر رقم 8813 جنح مركز زفتى.

وضبط "حسام. ال. ح. ال"، 32 عامًا، مالك مصنع حلوى بقرية السجاعيه بمركز المحلة، ومقيم بالناحيه ذاته وبحوزته 250 كيلوجرام، "سكر أبيض – سمن شورتننج" تستخدم في التصنيع و"250" عبوة حلاوة منتج نهائي غير صالحه للاستهلاك الآدمي في المحضر رقم 33876 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.