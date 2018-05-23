شاكر: مشروعات بـ42 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 42 مليار جنيه، لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة.

وأشار شاكر إلى قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتدعيم شبكات نقل على الجهود المختلفة، والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018، بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 22.5 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، إلى أن كل هذه الأعمال ستتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في تلك المجالات وستتيح العديد من الفرص الاسثمارية في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.