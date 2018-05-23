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الوطن

الحماية المدنية بأسيوط تحاول السيطرة على حريق بوحدة سكنية في حي غرب

منذ 17 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
الحماية المدنية بأسيوط تحاول السيطرة على حريق بوحدة سكنية في حي غرب

أرشيفية

اندلع، منذ قليل، حريق هائل بأحد الوحدات السكنية بالبركاوي بمنطقة حي غرب بمدينة أسيوط، وجار السيطرة على الحريق بمعرفة  قوات الحماية المدنية.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من أهالي حي غرب باندلاع حريق هائل بأحد الشقق السكنية وارتفاع السنة النيران بالبركاوي دائرة القسم

على الفور، انتقلت  قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

حرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازم.

 

 

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