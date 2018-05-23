تصدع مصنع إثر انفجار خزان الأكسجين سعة 8 أطنان بالشرقية

انفجر خزان غاز الأوكسجين سعة 8 أطنان داخل مصنع غازات بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن تصدع المبنى وإنهيار جزء من السقف والبوابة الرئيسية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي، يفيد بسماع صوت انفجار بأحد مصانع الغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم شرطة أول العاشر.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، وبالفحص تبين انفجار خزان غاز الأوكسجين بسعة 8 أطنان، الخاص بشحن أسطوانات الغاز لاستخدامها في الأغراض المختلفة.

أسفر ذلك عن تصدع كامل بمبنى المصنع وإنهيار البوابة الرئيسية وجزء من السقف والسور الفاصل بين المصنع وورشة ميكانيكا مغلقة وجزء من الحائط الخلفي للورشة دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالك المصنع "عماد. ر. ع"، 32 عامًا، مهندس، رجح أن يكون سبب الانفجار نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس مما أدى إلى ارتفاع ضغط الغاز داخل الخزان إليه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأضاف بأن المصنع غير مرخص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل مالك المصنع لإدارته بدون ترخيص، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.