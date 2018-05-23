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الوطن

"محلية النواب" توصي بحل مشكلة تراكم جبال القمامة في شوارع المرج

منذ 11 دقيقة
كتب: حسام ابو غزاله
"محلية النواب" توصي بحل مشكلة تراكم جبال القمامة في شوارع المرج

أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور اللواء محمد أيمن، واللواء محمد الشيخ، نائبي محافظ القاهرة، طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ سلم مشاة بمحطة مترو غمرة.

وأكد المهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، أن هناك موافقة بالفعل على إنشاء سلم مشاة بمحطة مترو غمرة، مشيرا إلى أن هذا الطلب ورد لهم فى شهر إبريل الماضى، ولا توجد مشكلة، وسيتم إدراجه فى خطة العام المقبل 2018/2019، أو خطة عام 2019/2020، إلا أن اللجنة طلبت أن يكون فى خطة 2018/2019.

وأكد اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إن مشروع إنشاء سلم مشاة بمحطة مترو غمرة مدرج بخطة عام 2018/2019.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، 4 طلبات إحاطة بشأن قيام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، باستقطاع جزء من أراضى حوض العلوة رقم 90 بمنطقة الشيخ منصور بالمرج بمحافظة القاهرة، والثانى بشأن تعنت ورفض نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية تنفيذ قرار هندسة وتخطيط المرور الخاص بنقل المواقف العشوائية بشارع عين شمس بحي المرج من أمام محطة مترو عزبة النخل والبنك الأهلي فرع عين شمس، والثالث بشأن تعنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية في تنفيذ خطة الدولة والقيادة السياسية في تقليل الكثافة الطلابية ببناء مدارس جديد والتوسعات الأفقية والرأسية بالمدارس القائمة، والرابع بشأن تدني الخدمة المقدمة من فرع هيئة النظافة بحي المرج وانتشار جبال القمامة بالشوارع الرئيسية.

وأكد اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه لا يوجد تعنت على الإطلاق، وأن كل الأمور يتم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية، فيما قال أحد ممثلي المحافظة، إنه بالفعل تم نقل المواقف العشوائية بشارع عين شمس بحى المرج من أمام محطة مترو عزبة النخل والبنك الأهلى فرع عين شمس، إلى موقف تحت كوبري قريب من المنقطة، وأي مخالفات لهذا القرار تحتاج لتعامل أمني.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بتحسين الخدمة المقدمة من فرع هيئة النظافة بحي المرج، وحل مشكلة تراكم جبال القمامة في شوارع المرج.

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