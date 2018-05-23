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الوطن

رئيس الوزراء: الزيادة السكانية تأكل الإصلاح الاقتصادي

منذ 40 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء: الزيادة السكانية تأكل الإصلاح الاقتصادي

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن الزيادة السكانية هى أكبر تحدٍ يواجه مصر اليوم، فهو التحدي الحقيقى على المدى القصير والمتوسط، موضحا أنه مهما بذل من جهود في الإصلاح الاقتصادى فإن إستمرار الزيادة السكانية سيؤدي لتآكل هذا الإصلاح.

وقال في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على هامش توقيع اتفاقيات مشروع الحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، أنه إذا لم نعِ خطورة الزيادة السكانية فإنه سيكون هناك مشاكل تهدد أمن الدولة وتابع: "المصريون يدفعون حاليا ثمن الإصلاح الاقتصادي نتيجة تأخر اتخاذ هذه القرارات".

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