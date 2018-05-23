السيسي يؤكد تقديم أفضل الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندس محمد يحيى زكي المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة مصر.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وخاصة محور الحدائق المركزية.

كما عرض وزير الإسكان التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجارية بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

كما تطرق وزير الإسكان إلى مستجدات العمل على صعيد إنشاء عدد من المدن الجديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي تطورات مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه جاري بذل أقصى الجهد لتغطية جميع قرى مصر البالغ عددها 4740 قرية بخدمة الصرف الصحي خلال السنوات المقبلة، كما عرض وزير الإسكان في هذا الإطار الموقف بالنسبة لتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحي بالقري.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذلك إنشاء محور 30 يونيو الذي يمتد لمسافة 95 كم تقريباً ويربط بين غرب بورسعيد وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ويعد طريقاً دولياً موازياً لقناة السويس يربط موانئ البحر المتوسط في الشمال وموانئ البحر الأحمر في الجنوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يُمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ، مشيرًا إلى ما ستوفره تلك المدن من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل في إطار شامل من التنمية.

كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يضمن استدامة الخدمات للمواطنين.