سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إصدار قانون التنظيمات النقابية، وبدء إجراء الانتخابات العمالية، اليوم الأربعاء، يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدى المنظمات الدولية.

وأضاف سعفان، في تصريحات لـ"الوطن" أن ذلك جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في الوزارة القوى العاملة، وممثلو "العمال وأصحاب الأعمال" والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار القانون المشار إليه، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وشدد وزير القوى العاملة على أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم "107" آخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، وذلك نتج عنه -أيضًا- دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم فى عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزنى" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، والمسار الديمقراطي بقوة.