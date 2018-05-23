تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

منذ 30 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إصدار قانون التنظيمات النقابية، وبدء إجراء الانتخابات العمالية، اليوم الأربعاء، يؤكد وفاء مصر بالتزاماتها بمعايير العمل لدى المنظمات الدولية.

وأضاف سعفان، في تصريحات لـ"الوطن" أن ذلك جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في الوزارة القوى العاملة، وممثلو "العمال وأصحاب الأعمال" والجهات المعنية الأخرى لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار القانون المشار إليه، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وشدد  وزير القوى العاملة على أن كل ذلك أسهم في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات بلجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته المقبلة رقم  "107" آخر مايو الجاري بقصر الأمم بجنيف، وذلك نتج عنه -أيضًا-  دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مما أسهم فى عدم إدراج اسم مصر في قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة "ديزنى" العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، والمسار الديمقراطي بقوة.

أخبار متعلقة

وزير القوى العاملة يتفقد اللجان الانتخابية قبل الإفطار

وزير القوى العاملة يتفقد اللجان الانتخابية قبل الإفطار
إيقاف وكيل "القوى العاملة" بالقاهرة لقصور في تنظيم انتخابات النقابات

إيقاف وكيل "القوى العاملة" بالقاهرة لقصور في تنظيم انتخابات النقابات
التزكية تحسم انتخابات "القوى العاملة "بالقاهرة والجيزة

التزكية تحسم انتخابات "القوى العاملة "بالقاهرة والجيزة
إجراء انتخابات "القوى العاملة" بسوهاج لاختيار رئيس و10 أعضاء

إجراء انتخابات "القوى العاملة" بسوهاج لاختيار رئيس و10 أعضاء

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل