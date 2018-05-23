وزير المالية لـ«الوطن»: حزمة قرارات لحماية محدودي الدخل قريبا

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، لـ«الوطن»، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد حزمة من القرارات التي تهدف لحماية محدودي الدخل، وقال إنها تحت الدراسة المتأنية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا وربما خلال أيام، وإرسالها إلى مجلس الوزراء، لرفعها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

ورفض وزير المالية الإفصاح عن أبرز القرارات المرتقبة، قائلاً: «لا يجوز الإعلان عنها ونحن ما زلنا فى مرحلة دراستها من جميع الجوانب».

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، المقرر العمل بها أول يوليو المقبل، فإن الحكومة رفعت بند احتياطيات الأجور بقيمة 4 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه فى موازنة العام المالي الجاري، كما رفعت تقديرات الدعم المخصص للسلع التموينية في مشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 86 مليار جنيه بزيادة 23 مليار جنيه عما تم تخصيصه العام المالي الجاري، الذى حددته بـ63 مليار جنيه.

كانت الحكومة أعلنت حزمة قرارات للحماية الاجتماعية بعد رفع أسعار الوقود العام الماضي تخفيفًا للآثار السلبية الناتجة عن سلسلة القرارات الإصلاحية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، ويتضمن جدولاً زمنيًا لترشيد الدعم، بدأ عام 2014 ويستمر 5 سنوات.