محافظ كفر الشيخ: إيقاف المسؤولين حال استمرار التعدي على الأراضي

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وقف أي مسؤول عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقف التعديات على الأرض الزراعية قائلا: "أنا عندي التعدي على الأرض الزراعية جناية ولا تهاون مع المعتدين أوالمقصرين"، مضيفا: هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسؤولين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعيا وتفصيليا، مع إثبات اسم المقاول في المحضر لأنه شريك في المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة، وسيعتبر المقاول شريك في المحالفة.