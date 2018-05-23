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الوطن

غادة والي: 100 مليون جنيه تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية

منذ 4 دقيقة
كتب: وائل سعد
غادة والي: 100 مليون جنيه تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية

غادة والي

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية " تصل إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي 90 مليون والباقي منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأشارت "والي" إلى أن مشروع "اتنين كفاية" يأتي ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية، والتي تشارك في تنفيذها عدة وزارات، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة "طرق ابواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالي 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.

 

 

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