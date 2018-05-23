محافظ الإسكندرية يستعرض إنجازات المحافظة بالشهر السابق

استعرض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأعمال التي تم افتتاحها بالمحافظة وإنجازها في الشهر السابق وذلك خلال ترأسه المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، واستعدادات المحافظة لتقديم الخدمات في كافة النواحي، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة أمين سر المجلس، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، والعميد علاء العويني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب السكندريين، وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه استقبالا لشهر رمضان الكريم تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بأرض كوتة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، ويضم المعرض أكثر من 150 عارضا ويستمر حتى آخر شهر مايو، وذلك علاوة على إقامة عدة معارض أخرى تحت إشراف أعضاء مجلس النواب في دوائر المحافظة، بالتنسيق مع التموين علي مستوي الأحياء، مؤكدا أننا حرصين علي توفير كافة احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

كما أوضح المحافظ أنه تم وضع حجر أساس لأكبر مجمع مصانع مصر الخير للسجاد والكليم والمنسوجات اليدوية بقرية أبيس وسط المدينة والذي تنشأءه مؤسسة مصر الخير، ويستهدف تشغيل 5 آلاف عامل وعاملة وتدريبهم على صناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية، موضحا أن هذا المجمع يخدم أبناءها وجميع أهالي أبيس الذين يشاركون في صناعة منتج عالمي يتم تصديره إلى جميع دول العالم، وأكد أن مهمتنا الأساسية هي تنمية وخدمة المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح جمعية زهور الحياة الخيرية ببرج العرب، وهي إحدى الجمعيات المتخصصة في رعاية وإيواء الأيتام من المعاقين ذهنيا ومتعددي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمجان وبدون مقابل مراعاة لظروفهم، وأشاد بالمستوى المتميز والعالي للجمعية ودورها الإنساني في خدمة ورعاية أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الجمعية مجهزة على أحدث الأجهزة والإمكانيات الحديثة للتعامل مع كافة أنواع الإعاقة، مؤكدا أنها تعد نموذج جيد ومشرف لنا.

وأكد المحافظ أنه جاري أعمال التطوير بمشروع محور المحمودية بمراحله الثلاثة، والذي يعد إحدى المشروعات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري، ويعد شريان مروري رئيسي حيوي لحل مشكلة التكدس المروري والازدحام بالإسكندرية.

كما أكد المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال مشروع بشاير الخير 2 وتم تنفيذ أكثر من 90% من المشروع مؤكدا أننا لدينا التزام وتوجيه من الرئيس باستكمال تركيب كافة المرافق بالوحدات السكنية بالمشروع، لكي يتم تسليمها بكامل مرافقها إلى المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من مشروع طريق وادى القمر، موضحا أنه يأتي كصورة من صور التعاون ودعم شركات البترول لأهالي الإسكندرية، ويذكر بأن التكلفة الإجمالية لتطوير الطريق تقرب من 55 مليون جنية وإجمال طول الطريق 2.200 كم.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية استضافت فاعليات المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول والغاز بدول البحر المتوسط MOC 2018 ( Mediterranean Offshore Conference ) بمشاركة عالمية، وهو أكبر تجمع بترولي بمنطقة البحر المتوسط، وأكد أن المؤتمر لاقي نجاح كبيرا، ووجه المحافظ الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية و جميع الشركات العاملة في قطاع البترول بالإسكندرية على دعمهم الدائم للمشروعات الخدمية لأهالي الإسكندرية.