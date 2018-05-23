استعدادات لإطلاق سراح السجناء الأثيوبيين من سجون كينيا

تجري الاستعدادات لاطلاق سراح الاثيوبيين المسجونين في كينيا حسب الاتفاقية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه حتى الآن جرت عملية تمييز أسماء الاثيوبيين بالتنسيق مع هيئة شؤون الهجرة الكينية في نايروبي وقنصلية الحكومة الفيدرالية الاثيوبية في مدينة نايروبي بإعداد سندات الرحلة لعودة السجناء الى وطنهم .

وأعلن المتحدث باسم مكتب وزارة الخارجية انه اذا تم الاعلان عن تمييز أسماء سجناء الاثيوبيين انهم سيعودون الى الوطن في اقرب وقت ممكن .و أشارت الوكالة الإثيوبية، إلى ان رئيس الوزاراء أبي أحمد طلب باطلاق سراح الاثيوبيين في كل من السودان والسعودية ، وان السودان اطلقت سراح 1400 سجين اثيوبي من السجن، كما ان السعودية اطلقت سراح اكثر من 1000 سجين وأكثرهم عادوا الى وطنهم.