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الوطن

«الإفتاء»: كشف المرأة عند طبيب النساء فى نهار رمضان يفسد صومها

منذ 18 دقيقة
كتب: سعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

من النسخة الورقية

العدد : 2216

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«الإفتاء»: كشف المرأة عند طبيب النساء فى نهار رمضان يفسد صومها

صورة أرشيفية

أكدت دار الإفتاء أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة فى شهر رمضان لا يبطل صومه، أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها عند الجمهور، خاصة الكشف المهبلى، خلافاً للمالكية، حيث إن الاحتقان الحاد -فى الدبر أو فرج المرأة- لا يفسد الصوم عندهم.

وأضافت «الإفتاء» فى ردها على سؤال: «أعمل طبيباً لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان يفطرها؟»، أنه يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم حينئذ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجاً من الخلاف، وينبغى أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة للمجموعات المتطرفة والإرهابية بكشف الأدلة التى يتخذها هؤلاء كمبرر لإعلان حرب مفتوحة ضد الأبرياء والآمنين، ومنها الآية المسماة بـ«آية السيف»، وهى الآية الخامسة من سورة التوبة.

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