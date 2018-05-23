نائب جامعة الإسكندرية: إعداد دليل إجراءات العمل بالدراسات العليا

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن قطاع الدراسات العليا بصدد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف في اجتماعه بمجلـس الدراسـات العليـا والبحـوث، أن الدليل يحتوي على خطوات وآلية التسجيل بالدراسات العليا للطلاب الجدد المصريين والوافدين والتسجيل للمقررات الدراسية والتسجيل للخطة البحثية وتشكيل لجنة الإشراف والمناقشة وخطوات المنح للماجستير والدكتوراه وتشكيل لجنة الحكـم والمناقشة على الرسالة وجميع الخطوات والآليات الخاصة بالدراسات العليا للطلاب من بداية التسجيل للطلاب الجدد حتى منح الدرجات العلمية.

كما اعتمد المجلس إنشاء الدبلوم الخاصة في التربية ـ تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM Education.

وناقش المجلس مقترح تدريس مقرر عن الابتكار وريادة الأعمال لطلاب الدراسات العليا في الكليات العملية، يحتوي على أساسيات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ويهتم بابتكار منتجات جديدة للاقتصاد القومي، ويهدف المقترح إلى تحفيز الطلاب على خلق فرص عمل لهم من خلال الأبحاث التي يتقدمون بها للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه.

ووافق المجلس على المعايير الأكاديمية ومواصفات الخريج لبرنامجي ماجستير تغير المناخ والبيئة المستدامة وماجستير تقنيات ومواد الطاقة المتجددة بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

واعتمد المجلس مذكرات التفاهم للتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات دوشيشا اليابانية، وكوينزلاند باستراليا، وإسكس بالمملكة المتحدة، والبوليتكنيك ببوخارست برومانيا.