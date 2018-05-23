تسجيل الدخول

الوطن

نائب جامعة الإسكندرية: إعداد دليل إجراءات العمل بالدراسات العليا

منذ 19 دقيقة
كتب: مروة مرسي
نائب جامعة الإسكندرية: إعداد دليل إجراءات العمل بالدراسات العليا

نائب جامعة الإسكندرية

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن قطاع الدراسات العليا بصدد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات وآليات العمل بالدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

وأضاف في اجتماعه بمجلـس الدراسـات العليـا والبحـوث، أن الدليل يحتوي على خطوات وآلية التسجيل بالدراسات العليا للطلاب الجدد المصريين والوافدين والتسجيل للمقررات الدراسية والتسجيل للخطة البحثية وتشكيل لجنة الإشراف والمناقشة وخطوات المنح للماجستير والدكتوراه وتشكيل لجنة الحكـم والمناقشة على الرسالة وجميع الخطوات والآليات الخاصة بالدراسات العليا للطلاب من بداية التسجيل للطلاب الجدد حتى منح الدرجات العلمية.

كما اعتمد المجلس إنشاء الدبلوم الخاصة في التربية ـ تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  STEM Education.

 وناقش المجلس مقترح تدريس مقرر عن الابتكار وريادة الأعمال لطلاب الدراسات العليا في الكليات العملية، يحتوي على أساسيات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ويهتم بابتكار منتجات جديدة للاقتصاد القومي، ويهدف المقترح إلى تحفيز الطلاب على خلق فرص عمل لهم من خلال الأبحاث التي يتقدمون بها للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه.

 ووافق المجلس على المعايير الأكاديمية ومواصفات الخريج لبرنامجي ماجستير تغير المناخ والبيئة المستدامة وماجستير تقنيات ومواد الطاقة المتجددة بمعهد الدراسات العليا والبحوث.

واعتمد المجلس مذكرات التفاهم للتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات دوشيشا اليابانية، وكوينزلاند باستراليا، وإسكس بالمملكة المتحدة، والبوليتكنيك ببوخارست برومانيا.

أخبار متعلقة

إطلاق حملة "أنت أقوي من المخدرات" داخل جامعة الإسكندرية

إطلاق حملة "أنت أقوي من المخدرات" داخل جامعة الإسكندرية
نائب "جامعة الإسكندرية" يتفقد سير أعمال الامتحانات في كلية الآداب

نائب "جامعة الإسكندرية" يتفقد سير أعمال الامتحانات في كلية الآداب
نائب "جامعة الإسكندرية" يشدد على الانتهاء من تصحيح الامتحانات مبكرا

نائب "جامعة الإسكندرية" يشدد على الانتهاء من تصحيح الامتحانات مبكرا
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل نائب رئيس جامعة "كارديف متروبوليتان"

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل نائب رئيس جامعة "كارديف متروبوليتان"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"حماية المستهلك" يطلب تقارير فروع الجهاز بالمحافظات عن شكاوى المواطنين

"حماية المستهلك" يطلب تقارير فروع الجهاز بالمحافظات عن شكاوى المواطنين

مخزونات النفط الأمريكية تتجاوز 5 ملايين برميل في أسبوع

مخزونات النفط الأمريكية تتجاوز 5 ملايين برميل في أسبوع

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

اختيارات الوطن

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

بالأسعار.. اللوتس والقهوة والبطيخ أحدث "افتكاسات" الكنافة هذا العام   

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

"الأزهر" يوضح حكم استعمال الأدوية في نهار رمضان

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

الأكثر قراءة

عاجل