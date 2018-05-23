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الوطن

السجيني: "عبدالعال" المسئول عن تحديد موعد مناقشة قانون "المحليات"

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد طارق
السجيني: "عبدالعال" المسئول عن تحديد موعد مناقشة قانون "المحليات"

النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو المسئول عن تحديد موعد مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد بالجلسة العامة، خصوصا أن اللجنة أرسلت التقرير النهائي لهيئة مكتب المجلس التي يرأسها عبد العال.

وأضاف السجيني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن انتخابات المحليات المقبلة في غاية الأهمية، وبداية حقيقة لتحقيق التنمية التي تهدف الحكومة لتحقيقها بالمحافظات، مشيرا إلى أنها فرصة جيدة للشباب للمشاركة في برنامج الإصلاح.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وافقت، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع قانون الإدارة المحلية، مقدما من عدد من أعضاء البرلمان، وأعدت تقرير بشأنه تم تسليمه لهيئة مكتب المجلس، ومن المفترض وفق تصريحات مسؤولين بالبرلمان أن يتم مناقشة مشروع القانون المشار إليه وإقراره بدور الانعقاد الحالي.

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