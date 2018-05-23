تسجيل الدخول

الوطن

بعثة منتخب مصر تسافر إلى الكويت لخوض مباراة ودية

منذ 22 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
بعثة منتخب مصر تسافر إلى الكويت لخوض مباراة ودية

المنتخب الوطني لكرة القدم- صورة أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، متوجهة إلى دولة الكويت، وتم إنهاء إجراءات سفر البعثة على متن طائرة خاصة، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

واستقبلت فرق العلاقات العامة التابعة لشركتي "الميناء" و"مصر للطيران" بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، بصالة رقم 4 والمخصصة لسفر الطائرات الخاصة.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع منتخب الكويت، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض المنتخب بطولة كأس العالم، والتي تقام في روسيا الشهر المقبل.

أخبار متعلقة

هشام عباس يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة

هشام عباس يحيي حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة
هشام عباس مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة

هشام عباس مفاجأة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للشباب للكرة الطائرة
إيمان الحصري تستضيف كلبا حصد بطولة كأس العالم في برنامجها

إيمان الحصري تستضيف كلبا حصد بطولة كأس العالم في برنامجها
حكاية من كأس العالم| شارك فيها لاعب بيد واحدة.. قصة أول بطولة مونديال

حكاية من كأس العالم| شارك فيها لاعب بيد واحدة.. قصة أول بطولة مونديال
كأس العالم.. بطولة 2006 ورقم قياسي للبطاقات الحمراء

كأس العالم.. بطولة 2006 ورقم قياسي للبطاقات الحمراء

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل