بعثة منتخب مصر تسافر إلى الكويت لخوض مباراة ودية

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، متوجهة إلى دولة الكويت، وتم إنهاء إجراءات سفر البعثة على متن طائرة خاصة، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

واستقبلت فرق العلاقات العامة التابعة لشركتي "الميناء" و"مصر للطيران" بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، بصالة رقم 4 والمخصصة لسفر الطائرات الخاصة.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مع منتخب الكويت، في إطار الاستعدادات الجارية لخوض المنتخب بطولة كأس العالم، والتي تقام في روسيا الشهر المقبل.