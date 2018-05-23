تسجيل الدخول

الوطن

مكرم محمد أحمد: استضافة "العاشرة مساء" لتكفيري سابق "سبق إعلامي"

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم محمد أحمد: استضافة "العاشرة مساء" لتكفيري سابق "سبق إعلامي"

وائل الإبراشي

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن استضافة وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساءً" لأمير جماعة الشوقيين التكفيرية يعد سبقًا إعلاميًا "وهي أمور لا تستحق محاسبة القناة أو مقدم البرنامج وإنما الأمر هنا كشف حقائق ربما تكون غائبة" بحسب تعبيره.

وتابع مكرم في تصريح له اليوم قائلا "الأمر إعلامي ليس به ما يسئ لأحد، ولكن إذا كان هناك ما يستوجب المحاسبة من قِبل أجهزة الدولة بالنسبة للشخص المعترف، فهذا شأن آخر يجب الالتفات له إذا كانت الأمور تستحق ذلك".

يذكر أن جماعة الشوقيين التكفيرية واجهت عام 1990 رجال الشرطة بقرية كحك بمحافظة الفيوم، حيث أعدوا كمينًا للأمن المركزي أثناء دخوله القرية ما أدى لاستشهاد الكثير من الجنود.

أخبار متعلقة

خالد الزعفراني: هناك أعضاء بـ"الإخوان" انعزلوا تماما عن الجماعة

خالد الزعفراني: هناك أعضاء بـ"الإخوان" انعزلوا تماما عن الجماعة
النيابة تبدأ التحقيق مع مسؤول "إدارية الإخوان" و5 آخرين من أعضاء الجماعة

النيابة تبدأ التحقيق مع مسؤول "إدارية الإخوان" و5 آخرين من أعضاء الجماعة
إجهاض «ثورة 30» يونيو بالقوة والعنف وحشد أعضاء الجماعة لمواجهة الثوار

إجهاض «ثورة 30» يونيو بالقوة والعنف وحشد أعضاء الجماعة لمواجهة الثوار
نوح: بعض أعضاء التنظيم المسلح للإخوان خرجوا عن سيطرة الجماعة

نوح: بعض أعضاء التنظيم المسلح للإخوان خرجوا عن سيطرة الجماعة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل