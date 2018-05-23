مكرم محمد أحمد: استضافة "العاشرة مساء" لتكفيري سابق "سبق إعلامي"

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن استضافة وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساءً" لأمير جماعة الشوقيين التكفيرية يعد سبقًا إعلاميًا "وهي أمور لا تستحق محاسبة القناة أو مقدم البرنامج وإنما الأمر هنا كشف حقائق ربما تكون غائبة" بحسب تعبيره.

وتابع مكرم في تصريح له اليوم قائلا "الأمر إعلامي ليس به ما يسئ لأحد، ولكن إذا كان هناك ما يستوجب المحاسبة من قِبل أجهزة الدولة بالنسبة للشخص المعترف، فهذا شأن آخر يجب الالتفات له إذا كانت الأمور تستحق ذلك".

يذكر أن جماعة الشوقيين التكفيرية واجهت عام 1990 رجال الشرطة بقرية كحك بمحافظة الفيوم، حيث أعدوا كمينًا للأمن المركزي أثناء دخوله القرية ما أدى لاستشهاد الكثير من الجنود.