تسجيل الدخول

الوطن

"الحسيني" يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد طارق
"الحسيني" يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية

النائب محمد الحسيني

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بتسهيل استخراج التراخيص للمحال التجارية والصناعية لمساعدة المواطنين علي ايجاد "باب رزق شريف لهم"، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات أمام "الترخيص".

وأضاف الحسيني، لـ"الوطن"، أنه يجب أن يكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، وتسهيل اجراءات الترخيص وعدم تعقدها، خصوصا أن هذا الأمر جزء من استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والاستثمار.

الجدير بالذكر، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماع ، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذى أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بداوا فى مشاريعهم، حيث جاء فى الطلب أن هناك كتاب دورى صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.

أخبار متعلقة

البرلمان يستدعى وزير الزراعة للمرة الثانية لتقديم رؤيته لحل مشاكل الفلاح.. وغضب لتغيبه الأسبوع الماضى

البرلمان يستدعى وزير الزراعة للمرة الثانية لتقديم رؤيته لحل مشاكل الفلاح.. وغضب لتغيبه الأسبوع الماضى
عسكريون يكشفون سر حديث «شكرى» عن «عناد حماس»: الأجهزة الأمنية عثرت على «نفق VIP» فى سيناء الأسبوع الماضى

عسكريون يكشفون سر حديث «شكرى» عن «عناد حماس»: الأجهزة الأمنية عثرت على «نفق VIP» فى سيناء الأسبوع الماضى
رئيس "دعم مصر": قانونا الإدارة المحلية والإيجار القديم أولوية لنا

رئيس "دعم مصر": قانونا الإدارة المحلية والإيجار القديم أولوية لنا
الإسماعيلية تستقبل وفدا أوروبيا يهدف لتطوير مهارات الإدارة المحلية

الإسماعيلية تستقبل وفدا أوروبيا يهدف لتطوير مهارات الإدارة المحلية
شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

شباب "التجمع" يناقشون قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات في المحافظات

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

الجمعة.. " الفيل المتمرد" بالحديقة الثقافية في السيدة زينب

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

بالفيديو| معركة شرسة بين ثعلب ونسر من أجل فريسة

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

النائب حسين أبو جاد: "التعليم" و"الصحة" على رأس أجندة السيسي

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل