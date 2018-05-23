"الحسيني" يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بتسهيل استخراج التراخيص للمحال التجارية والصناعية لمساعدة المواطنين علي ايجاد "باب رزق شريف لهم"، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات أمام "الترخيص".

وأضاف الحسيني، لـ"الوطن"، أنه يجب أن يكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، وتسهيل اجراءات الترخيص وعدم تعقدها، خصوصا أن هذا الأمر جزء من استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والاستثمار.

الجدير بالذكر، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماع ، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة، رقم 26 لسنة 2017 الذى أدى إلى تعطيل مشروعات المستثمرين الذين بداوا فى مشاريعهم، حيث جاء فى الطلب أن هناك كتاب دورى صادر من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.