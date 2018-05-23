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الوطن

"التموين": انتظام عمل المخابز بالمواعيد الجديدة في رمضان

منذ 10 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": انتظام عمل المخابز بالمواعيد الجديدة في رمضان

التموين تكشف : انتظام عمل المخابز بالمواعيد الجديدة في رمضان

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمل المخابز البلدية في مختلف المحافظات طوال شهر رمضان بكامل طاقتها، والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز لإنتاج الخبز المدعم وفقا لاحتياجات المواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، وذلك بالتنسيق مع فروع الشعبة العامة في مختلف المحافظات بشكل مستمر لتوفير الخبز للمواطنين.

وتابع المصدر لـ"الوطن" قائلا: "التنسيق مستمر مع وزارة التموين والمديريات بالمحافظات لتوفير الدقيق لكافة المخابز بهدف توفير الخبز للمواطنين طوال الوقت، وفى كافة المناطق، حيث تعمل المخابز فى إنتاج الخبز طوال أيام شهر رمضان بداية من الساعة 8 صباحا وحتى 11 مساء.

يذكر أن  وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الخميس الماضى، وطوال أيام شهر رمضان، حيث سيبدأ العمل منذ الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

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