بعد أول مشاركاتها في مسلسل مصري.. 5 معلومات عن ستيفاني صليبا

لفتت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعى بإطلالتها مؤخرا في مسلسل "فوق السحاب"، الذي يعد أول تجربة درامية مصرية لها في الموسم الرمضاني الحالي، ويشاركها البطولة هاني سلامة وإبراهيم نصر وعدد من النجوم.

وعلى الرغم من قلة المشاهد التي أطلت فيها "ستيفاني" في الحلقة الأولى، إلا أنها لاقت استحسان متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شخصية "تاليا" التي تلعب دورها في المسلسل.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية:

1- ستيفاني صليبا هي إعلامية وممثلة لبنانية، بدأت حياتها العملية بدراسة مجال مجال علوم التأمين.

2- دخلت مجال الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية في يونيو 2013، وانتقلت خلال فترة زمنية قصيرة إلى تقديم برنامج "أغاني أغاني"، الذي كان يبث عبر قناة "MTV"، وعبر شاشة وراديو وتطبيقات محطة "أغاني أغاني"، حيث قدمت فقرة تلقي الضوء على أهمّ إصدارات الموسيقى العربية، وتتوقف عند آخر أخبار الفنانين اللبنانيين والعرب.

3- كان أول ظهور لها في الدراما التلفزيونية من خلال المسلسل اللبناني "مثل القمر" عام 2016، كما شاركت في مسلسل "شبابيك" العام الماضي.

4- أنشأت مدونة عبر الإنترنت، في عام 2014، أطلقت من خلالها دعوة إلى عالم الموضة والجمال، فكانت بمثابة عارضة أزياء تُظهر أحدث صيحات الموضة.

5- اختراها طلاب مدرسة الـ"ليسيه أدونيس" في منطقة "كفرشيما" في ببيروت، كأكثر شخصيّة تأثيرًا على جيل الشباب العام الماضي، وفقا لصفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".