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الوطن

"الآثار": المضبوطات في الحاوية الدبلوماسية أصلية وستسترد

منذ 59 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"الآثار": المضبوطات في الحاوية الدبلوماسية أصلية وستسترد

الاثار المهربة

علق الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف على الآثار المستردة بوزارة الآثار، على ما تم تداوله عن تهريب آثار مصرية لإيطاليا داخل حقائب دبلوماسية أنه فور إخطار الوزارة طلبوا صور واضحة للقطع الآثرية للتأكد من أثريتها من عدمه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" أن معظم الصور التي تم موافاتهم بها ليست من مفقودات وزارة الآثار.

وأوضح عبدالجواد أن إجمالي ما تم ضبطه هو 23 ألف قطعة منها 118 قطعة مصرية فقط، مؤكدًا أنه من الممكن أن تكون هذه القطع نتيجة للبحث عن الآثار واستخراجها بشكل غير قانوني.

وشدد عبدالجواد على أن هذه القطع مصرية وأصلية وأنها ليست مقلدة وأنها ستشرع في استردادها فور انتهاء السلطات الإيطالية من التحقيقات الخاصة بها.

وتوقع عبدالجواد أن يتم استرداد الآثار بسهولة نظرًا لوجود اتفاقيات لاسترداد الآثار بين مصر وإيطاليا.

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