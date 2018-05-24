الأرصاد: طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسط شمالًا يصاحبها بسقوط الأمطار غربًا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ38 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: