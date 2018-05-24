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الوطن

دمشق تتهم "التحالف الدولي" بقصف مواقع للجيش السوري بدير الزور

اليوم AM 08:50
كتب: وكالات
دمشق تتهم "التحالف الدولي" بقصف مواقع للجيش السوري بدير الزور

صورة أرشيفية

اتهمت دمشق طيران "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن بقصف مواقع للجيش السوري في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي فجر اليوم الخميس، فيما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تأكيد هذا الخبر، ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" السورية عن مصدر عسكري: "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية فجر اليوم لعدوان شنه طيران التحالف الأمريكي بالتزامن مع تحشدات لإرهابيي تنظيم داعش".

وأضاف المصدر أن نتائج القصف اقتصرت على الأضرار المادية.

وذكرت وحدة الإعلام الحربي المركزي أن طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت موقعين للجيش السوري قرب منشأة "تي 2" للطاقة، التي تقع قرب الحدود مع العراق على بعد نحو 100 كيلومتر غرب نهر الفرات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، رفض المتحدث باسم البنتاجون أدريان رانكاين جالوي تأكيد هذا الخبر، مشيرا في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "لا معلومات لدينا تدعم هذه التقارير"، ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر عسكري روسي في موسكو، أن الأنباء عن قصف التحالف لمواقع الجيش السوري "منافية للواقع".

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