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الوطن

مظاهرة احتجاجية ضد ترامب في نيويورك أثناء قدومه للمدينة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكاللات
مظاهرة احتجاجية ضد ترامب في نيويورك أثناء قدومه للمدينة

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس، دونالد ترامب، أثناء قدومه للمدينة؛ للمشاركة في حملة للتبرعات، والمظاهرة نظمها عشرات الرافضين لسياسات الرئيس الأمريكي، أمام الفنادق الذي توجد به حملة التبرعات في حي مانهاتن بالمدينة الأمريكية التي تعد معقل الديمقراطيين، ومحل ميلاد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات مناهضة لترامب وسياساته، من قبيل "نحن نريد قائدًا وليس شخصًا يغرد على تويتر بتغرديات تقشعر لها الأبدان"، و"الكاذب، واللص"، وذلك وسط تدابير مشددة اتخذتها قوات الأمن.

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