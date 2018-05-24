وزير الإسكان يعتمد تخطيط مشروع إنشاء عمارات سكنية بـ"6 أكتوبر"

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، صباح اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 4 بمساحة 3.17 فدان بمنطقة الجمعيات بامتداد التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر المخصصة لصالح إحدى الشركات، لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل عبارة عن "عمارات".
وتضمن التخصيص، أن يكون 50% من مساحة الأرض مخصصة للإسكان، و11.97% لمناطق الخدمات، و11.06% من الأراضي المخصصة لمسطحات الخضراء وممرات المشاة، و26.97% من الأراضي مخصصة للطرق الداخلية، ومواقف انتظار السيارات.