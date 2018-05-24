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الوطن

حبس تشكيل عصابي متورط في جرائم سرقات بالعجوزة

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس تشكيل عصابي متورط في جرائم سرقات بالعجوزة

صورة ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، المنعقدة في محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين لمدة 15 يوما بتهمة السرقة بالإكراه.

وكانت نيابة العجوزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قررت حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام يوما على ذمة التحقيق، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء.

وكانت مباحث الجيزة، تمكنت من ضبط تشكيلا عصابيا يضم 4  عاطلين، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة العجوزة، وتبين أن المتهمين ارتكبوا 8 وقائع سرقات.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق

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